GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Havalimanı girişindeki güvenlik noktasında çıkan arbedede 1'i polis 2 kişi yaralandı.



Havalimanına otomobille girmek isteyen sürücü Sevgi Ö, güvenlik güçlerine kimlik ve ehliyet ibraz etmek istemedi.



Bunun üzerine üst araması için araçtan indirilen sürücü ve araçtaki 2 kişi ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.



Şüphelilerin havalimanında bulunan yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma büyüdü.



Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru, beylik tabancasını çıkararak havaya ateş etmek istedi.



Bu sırada şüphelilerin polis memuruna müdahale etmek istemesi üzerine tabanca ateş aldı. Olayda polis memuru N.U. ile sürücü Sevgi Ö. yaralandı.



Ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.