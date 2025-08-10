Tartışma Kanlı Bitti
Olay, Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. (64) ile eşi Ayten A. (67) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim A, eşini bıçakla yaraladı.
Kendisi 112’yi Aradı
Olayın ardından şüpheli, 112 Acil Servisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati Tehlikesi Var
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ayten A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Gözaltında
Polis ekipleri, olay sonrası İbrahim A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.