Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. (64) ile eşi Ayten A. (67) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim A, eşini bıçakla yaraladı.

Kendisi 112’yi Aradı

Olayın ardından şüpheli, 112 Acil Servisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati Tehlikesi Var

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ayten A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında

Polis ekipleri, olay sonrası İbrahim A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.