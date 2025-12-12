Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Karacaahmet Mahallesi otogar yakınlarında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.B. polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.