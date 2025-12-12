Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava az bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı 3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece civarında seyredecek. Özellikle sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın düşmesiyle birlikte hafif soğuk etkili olacak. Gün içerisinde ise güneş zaman zaman yüzünü göstererek daha ılıman bir hava oluşturacak.

Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Az bulutlu gökyüzünün hakim olacağı kentte, en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 14 derece olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın -4 dereceye kadar düşebileceği öngörülürken, sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olmalarını, sürücülerin ise olası buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını öneriyor. Hafta sonu planı yapanlar için Kahramanmaraş’ta hava genel olarak sakin, açık ve yağışsız geçecek.