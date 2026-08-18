Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, can kaybı ve çok sayıda yaralanmayla sonuçlandı. Yolcu otobüsünün seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu otobüs sürücüsü ile muavin hayatını kaybetti.

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Turan Delikanlı yönetimindeki yolcu otobüsü, O.Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüs sürücüsü Turan Delikanlı ile muavin Mehmet Sait Çetinkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TAG Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlandı

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nun olayın meydana geldiği bölümü bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Çeber, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve yolun tek şeritten trafiğe açıldığını bildirdi.

Kazanın kesin nedeni, yapılacak inceleme ve çalışmaların ardından netlik kazanacak.