GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO), 2025 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayı meclis toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve meslek komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geçen yılın küresel sorunlarla ve ekonomideki zorluklarla geride kaldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığının Suriye ile yaptığı görüşmeler neticesinde 269 üründe gümrük vergisinde indirime gidilmesinin ihracata olumlu yansıyacağına söyleyen Ünverdi, şunları aktardı:

"Ülkemizin en fazla istihdam sağlayan organize sanayi bölgesi olarak Gaziantep OSB’de yaklaşık 300 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyoruz. Suriye'de bir geçiş dönemi yaşanıyor. Suriye'ye tüm sektörlerde ürün çeşitliliği ile ihtiyaçların karşılanmasında en büyük desteği verebilecek il Gaziantep'tir."

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da, Türkiye'nin ekonomide önünün açık olduğunu ve olumlu bir tablo göreceklerine inandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu şehrin sanayicileri olarak her zorluğa rağmen ülkemize olan inancımız ve ümidimiz tamdır. Sanayimizi yenilikçi anlayışla yeni yılda da büyütmeye devam edeceğiz."

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.