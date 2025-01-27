GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şehir Hastanesinde faaliyet gösteren 24 yatak kapasiteli palyatif bakım servisi hastalara hizmet veriyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda ihtiyacın ve talebin arttığı palyatif bakım, yaşamın anlamını ve gelişmişlik düzeyini yansıtan özel bir sağlık hizmeti olarak öne çıkıyor, hastalara bu kapsamda önemli bir destek sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Murat Efendioğlu, palyatif bakımın doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet görevlileri gibi çeşitli eğitimli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir ekip işi olduğunu belirtti.

Efendioğlu, kronik hastalıklar, demans, inme ve kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşadığı semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için planlanmış tıbbi bir bakım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İleri evre hastalıklarda hastanın son dönem bakım sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini de sağlar. Yaşamının sonunda yüksek konfor ve iyi bir bakım herkesin hakkıdır. Palyatif bakım, özellikle son dönem hastalıkları olan kişilere sunulan bir hizmettir ve burada amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmak, ağrı ve diğer semptomları yönetmek, psikolojik ve duygusal destek sağlamaktır. Bu hastalar için palyatif bakım, sadece hastalıkla mücadele değil, aynı zamanda onların yaşam kalitesini artırabilmek adına büyük bir destek sağlar."