GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şehir Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar, düzenlediği festivaller, gerçekleştirdiği turneler ve atölye çalışmalarıyla 2024'te 59 bin 740 seyirciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında birçok oyunu kapalı gişe oynayan Şehir Tiyatrosu, Teknofest Adana'da sahne alırken, düzenlediği şenlikler, okuma tiyatrosu ve hobi atölyeleriyle birçok yaş grubuna ulaştı.



Kentte çevre bilincini arttırmayı hedefleyen projelerden birisi olan "Atma"ya da destek veren Şehir Tiyatrosu, bu projeyle ilgili özel gösteri hazırlayarak okullarda sergiledi.

Düzenlenen 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği kapsamında ise "Toprak Dostları", "Keloğlan'ın Altınları" ve "Gökkuşağının Altında" gibi oyunlarla çocuklara geleneksel kahramanlar tanıtıldı.

Sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalara devam eden Gaziantep Şehir Tiyatrosu, oyunlarını sahnelemeyi şehir dışında da sürdürüyor.



Türkiye'nin birçok şehrinde kapalı gişe oynayarak beğeni toplayan Şehir Tiyatrosu, Eskişehir, Adana, Akşehir ve Kırşehir'de tiyatro severlerle buluştu.

