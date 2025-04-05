GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Paylaşımda, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutlayan Çeber, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Kurtuluş Savaşı'ndan beri 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan 'Değişen dünyanın habercisi' Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor ve tüm personeline daha nice başarılar diliyorum."