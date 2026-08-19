Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün akşam saatlerinde merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde acilen ameliyata alınan Meriç’in sağlık durumu hakkında Vali Kemal Çeber hastane ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Genel Durumu İyi, Tepki Vermeye Başladı"

Vali Çeber, Meriç’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, doktorlardan alınan bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Sayınvekilimiz yoğun bakımda ve durumu iyi, tepki vermeye başladı. Uygun olması halinde doktorlar tarafından uyandırılacak. Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme olmadı. Süreç iyi gidiyor, inşallah çok kısa zamanda toparlayacak."

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin donanımına ve uzman hekim kadrosuna dikkat çeken Çeber, ailenin moralinin de bugün daha iyi olduğunu ifade etti.

Saldırının Perde Arkası: "İlçe Başkanlığı Tartışması"

Vali Çeber, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğünün yoğun baskısı sonucu teslim olduğunu belirterek, zanlının ifadesine ilişkin şu detayları paylaştı:

Siyasi Geçmiş ve Tartışma: Zanlı ile Melih Meriç'in geçmişte aynı partide yer aldığı, Meriç partisinden ayrıldıktan sonra şahsın da istifa ettiği ve yeni kurulacak yapıda ilçe başkanı olmak istediği ancak bu talebinin uygun görülmediği öğrenildi. Aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığı belirtildi.

Zanlının İfadesi: Şüphelinin, olay anına kadar evinde alkol aldığını, milletvekilinin geldiğini görünce evden suç aleti bıçağı alarak aşağı indiğini söylediği aktarıldı.

Tek Başına Olduğu An: Melih Meriç'in olaydan hemen önce şoförüne ve korumasına izin verdiği, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırıya uğradığı tespit edildi.

Olayın ardından yürütülen titiz soruşturma kapsamında zanlı S.A.K. ile birlikte toplam 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adli sürecin Cumhuriyet savcılıkları koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.