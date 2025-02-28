GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, ramazan ayıyla ilgili verilen vaaz ve edilen duanın ardından ilk teravih namazını eda etti.

Kadınlar ise namazı, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.

Bazı vatandaşlar da caminin avlusunda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

- Şanlıurfa

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek, dua etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

- Malatya

Malatya'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere gitti.

Darende ilçesinde Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı öncesi cami imamı tarafından ramazanla ilgili vaaz verildi.

Ramazan ayının bağışlanmak için fırsat olduğu vurgulanan vaazda, yardımlaşmanın önemine değinildi.

Vaazın ardından vatandaşlar, teravih namazı kılıp, dua etti.

Öte yandan, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından, cami çıkışı vatandaşlara ikramlar, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da kent merkezindeki Emir Sultan Camisi'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından vaaz verildi. Daha sonra ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

- Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.



