GAZİANTEP (AA) - Toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan acil sağlık hizmetlerine dikkat çekmek ve bu hizmetlere farkındalık yaratmak amacıyla Gaziantep'te 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin özellikle ani sağlık sorunları veya beklenmedik kazalarda, hızlı ve doğru müdahaleleriyle hayat kurtardığı belirtilerek, bu hizmetlerin yalnızca hastanelerdeki müdahalelerle sınırlı kalmadığını belirtildi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerinin saha birimlerinin bu alanda kritik rol üstlendiği kaydedildi.



Acil sağlık ekiplerinin uyum içinde çalışmasının, toplu olaylar ve büyük afetlerde hayat kurtarıcı olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ambulanslar, olay yerinde yaralıların hızlı bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağlarken, UMKE ekipleri ise gerektiğinde en zor koşullarda bile tıbbi müdahale gerçekleştiriyor. Gaziantep Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında hem farkındalık yaratmayı hem de toplum sağlığını koruma konusundaki çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Haftanın önemine dikkat çekmek amacıyla okullarda ve muhtarlıklarda bilgilendirmeler yapılarak, ilk yardım eğitimleri verildi."

İl Sağlık Müdürlüğünde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Uzmanı olarak görevli Mehmet Avcı ise şu anda ulaşım olarak dünyaya örnek gösterilecek düzeyde olduklarını ifade etti.



İnsanlara yardımcı olma konusunda manevi duygusu çok yüksek bir meslek grubunda olduklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:



"Dünyaya gözlerini açan bir bebeğin ilk gördüğü kişi veya dünyaya gözlerini kapatan bir kişinin son gördüğü kişi olabiliyorsunuz. İnsanların sağlık ihtiyacı anında yanlarında olduğumuzdan dolayı manevi duygusu çok yüksek, bir can kurtardığımızda bütün yorgunluğumuz bizden gidiyor. Bir cana umut olmak bizim için çok büyük bir şeref."







