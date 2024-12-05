GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekipleri, bu yıl 190 binden fazla olaya müdahale etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 67 acil sağlık istasyonu ve yaklaşık 1000 personelle göreve devam eden ekipler, vatandaşlara günün 24 saati hizmet veriyor.

Kentte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 9 yeni acil sağlık istasyonu kuruldu.

Kent merkezinde 10 dakikanın altında olaylara müdahale eden ekipler, kırsal da ise bu süreyi 30 dakikanın altına indirdi.

Ekipler, zamanla yarışarak 190 binden fazla hastanın yardımına koştu.

Açıklamada, "112'yi sadece ihtiyaç anında arayın, ambulanslara yol açın ve fermuar sistemiyle yaşama yol verin. Bu küçük adımlar, hayat kurtarmada büyük fark yaratır." ifadeleri kullanıldı.