GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl, 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan 14 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C'yi, Şehitkamil ilçesinde bir evde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA