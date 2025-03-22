GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA