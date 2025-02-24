GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen "2. Kitap ve Kültür Günleri", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Beş gün sürecek etkinlikte kitap stantlarının yanı sıra yaratıcı atölyeler, tiyatro gösterileri ve alanında uzman konuklarla söyleşi ve imza günleri düzenlenecek. Çocuklar için ise hayal güçlerini zenginleştirecek sesli masal saatleri ve eğlenceli bir çocuk müzikali programda yer alacak.

"Her Çocuğa Bir Kitap" bağış kampanyasının da yer aldığı etkinlikte, kitapseverler dopdolu içeriklerle buluşurken, sanata ilgi duyanlar da çeşitli etkinliklerle kendilerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

Etkinlik, 28 Şubat'a kadar devam edecek.