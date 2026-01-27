İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'dolandırıcılık' suçundan 43 yıl 5 ay hapis cezası ve adli para cezası bulunan M.Y. (57) yakalandı.

Hükümlünün ayrıca 5 suç kaydının bulunduğu, Malatya , Kocaeli , Kayseri ve Ankara Ağır Ceza İlamat Masalarınca 6 farklı dosyadan arandığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.