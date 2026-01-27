Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada, 2025'i şirket açısından "süper bir yıl" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'nin şu ana kadar Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı ve en pahalı, yüksek meblağlı ihracatı, 15 milyar dolara yakın bir rakamdı. Bu bizim için, KAAN programı için, TUSAŞ için, ülkemiz için çok ciddi bir motivasyon, enerji kaynağı oldu. Yılı bitirirken HÜRJET’in İspanya’ya 30 uçaklık anlaşmasını duyurma fırsatı yakaladık. Uçak yapıp sadece Türkiye’nin etkili olduğu bölgedeki ülkelerle değil, Avrupa’ya, NATO üyesi bir ülkeye jet uçağı, eğitim uçağı satma başarısını göstermiş olduk. Bu da hem TUSAŞ hem de ülke açısından çok büyük bir adımdı. 2025 kazanımlarla dolu, başarılarla dolu ama bir o kadar da sorumluluk üstlendiğimiz bir yıl oldu. Bu başarıyı insansız uçaklarımızda da yakaladık. Hem ANKA ve AKSUNGUR satışlarımız hem de ANKA III’ün testleri devam etti. Birçok ilke imza attık testler açısından. İnşallah bu başarıların 2026’da da artarak devam etmesini bekliyoruz." Rekabet Kurulu’ndan Kozmetik Sektörüne Yakın Takip: 3 Şirkete Soruşturma İçeriği Görüntüle

Seri üretim ve teslimat perdesi aralanıyor

Demiroğlu, 2025’teki ihracat başarılarının devam edebilmesi için artık bunların teslimatına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Satabilmenin bir başarı olduğunu ama zamanında teslim edebilmenin bu başarıyı başka bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TUSAŞ artık seri üretime odaklanacak bundan sonra. Yine satışlarla uğraşacağız, yeni yeni platformlarımızın testlerini yapıyor olacağız ama esas önceliğimiz hem HÜRJET’te hem HÜRKUŞ’ta hem de insansız araçlarımızda teslimat odaklı olacak. GÖKBEY seri üretime başladı, onun da artarak devam edecek teslimatları. Aynı zamanda yeni platformlarımız, HÜRJET’in yeni platformları uçuşa başlayacak.

En önemlisi KAAN’ın P1 prototipi bu sene içerisinde, P2 prototipi de onun akabinde yine bu sene içerisinde uçuşlarına başlayacak. Biliyorsunuz birkaç uçuş yapmıştık ama esas uçuşları yapacağımız platformlar şu anda inşa halinde. Bu senenin ortasına doğru da o uçuşları hep beraber görüyor olacağız ki bizim için önemli bir kilometre taşı."

⁠ ⁠Yenilenen ANKA III daha "hayalet" geliyor

Demiroğlu, 10 tonluk helikopterin de ilk uçuşu için çalıştıklarını ifade ederek "Orman Genel Müdürlüğü için tasarladığımız ve daha sonra da askeri birliklerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerine vereceğimiz helikopterlerin tasarımı devam ediyor. Onları da 2028 sonrasında bitirip seri üretime geçmiş olacağız." dedi.