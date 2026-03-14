Bölgedeki Gerilime Türkiye’den Net Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’da giderek tırmanan gerilim ve savaş ortamına ilişkin yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin izleyeceği politikayı net bir şekilde ortaya koydu.

Gazze’de devam eden saldırılar ve bölgedeki çatışmaların yarattığı insani dramın herkesi derinden etkilediğini belirten Erdoğan, dünyanın bu tablo karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

Erdoğan, yaşananları “vicdan tutulması” olarak nitelendirerek Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

“Türkiye Savaşın İçine Çekilmek İsteniyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel çatışmaların içine çekilmek istendiğine dikkat çekerek hükümetin bu konuda son derece dikkatli davrandığını ifade etti.

Türkiye’nin güvenliği için tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi savaşın içine çekmek isteyen tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz."

Hava Sahası İhlallerine Karşı Tedbir

Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemlerin alındığını da belirtti.

Hava sahasının ihlal edilmesine yönelik tehditlere karşı güvenlik birimlerinin anında müdahale ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin savunma konusunda kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Mezhep Provokasyonlarına Karşı Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan mezhep ve etnik köken temelli provokasyonlara karşı vatandaşları uyardı. Bu tür kışkırtmaların toplumda ayrışmaya neden olabileceğini belirten Erdoğan, sağduyunun korunması gerektiğini söyledi.

“Mazlumların Yanında Durmaya Devam Edeceğiz”

Türkiye’nin küresel krizlerde insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, zulüm karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Erdoğan" Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz, baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem kendi güvenliğini koruyacağını hem de bölgede barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.