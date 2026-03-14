Çok Uluslu Operasyonla Yakalandılar

İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin Türkiye’ye iadesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

45 Firari Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda farklı ülkelerde saklandıkları tespit edilen 45 kişi yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Yakalanan şahısların dağılımı ise şöyle:

Gürcistan: 35 kişi

Almanya: 5 kişi

Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ: 1’er kişi

İade edilen şüphelilerden 18’inin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, 27 kişinin ise ulusal seviyede arama kaydı bulunduğu belirtildi.

Örgüt Üyeleri de Getirildi

Operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın koruması Hakan Atıcı’nın Arjantin’den, “Redkitler” isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan’ın ise Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.

Çok Sayıda Suçtan Aranıyorlardı

Türkiye’ye iade edilen firarilerin birçok ağır suçtan arandığı bildirildi. Bu suçlar arasında;

Nitelikli dolandırıcılık

Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık

Resmi belgede sahtecilik

Uyuşturucu ticareti

Kasten öldürme ve yaralama

Silahlı yağma HSK Seçimi Sonuçlandı: Yargıtay’a 8 Yeni Üye Seçildi İçeriği Görüntüle

Hırsızlık

Parada sahtecilik

Çocuğun cinsel istismarı

Fuhşa teşvik

Suç örgütü kurma ve üyelik

Silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ)

Ruhsatsız silah bulundurma

Kadına karşı şiddet

gibi çok sayıda ağır suç yer alıyor.

Yetkililer, uluslararası iş birliği kapsamında firari suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.