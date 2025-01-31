GAZİANTEP (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te 2019 yılında bir kişinin evinde ölü bulunması olayını şüpheli bulan polis, başlattığı soruşturma kapsamında 6 yıllık cinayeti çözdü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Karademir (48), 2019 yılında evinde ölü bulundu.

Doğal yollardan öldüğü düşünülen Karademir, yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi.

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Karademir'in boşandığı eşi E.U, evini satıp sevgilisi Ş.A ile Karabük'e taşındı.

Bu durumu şüpheli bulan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı araştırma yapmak için özel bir ekip kurdu.

Ekipler, Karademir'in kızı N.K, eski eşi E.U ile sevgilisi Ş.A'nın ilk ifadelerinde olay anında evde bulunmadıklarını beyan etmesi üzerine yaptıkları teknik çalışmada, 3 şüphelinin olay saatinde evde olduğunu tespit etti.

Polis, bunun üzerine Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tekrar rapor talep etti. Düzenlenen raporda Karademir'in boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Yapılan saha araştırmasında, Karademir ile eski eşi E.U. arasında uzun süre maddi konularda anlaşmazlık bulunduğu belirlendi.



Polis ekipleri, Gaziantep Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul ve Karabük'te yapılan eş zamanlı operasyonda E.U, Ş.A. ve N.K'yi gözaltına aldı.



Çapraz sorguya alınan şüphelilerden N.K, annesinin sevgilisi olan Ş.A'nın babası Karademir'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, Ş.A. ve N.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.