Edinilen bilgilere göre, Barak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda O.C. (14), arkadaşının evinde bulunan silahla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak o sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu O.C. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen O.C., bu sabah yaşam savaşını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.