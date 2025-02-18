GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağıla giren kurt, 40 koyunu telef etti.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Reşit Türkoğlu (70), ağılındaki 40 koyunun telef edildiğini görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağıla giren kurt tarafından telef edilen koyunlar, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Yeni doğan kuzuların da bulunduğu iki ağılda 110 koyununun bulunduğunu belirten Türkoğlu, beslediği 40 hayvanın telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.



