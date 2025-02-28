GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" paneli gerçekleştirildi.



GSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan kentlerinden biri olduğunu söyledi.



Bugün Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Ünverdi, şöyle konuştu:



"Gaziantep, deprem felaketi, küresel ekonomide yaşanan sorunlara rağmen her yıl 10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir şehir. Dünyanın 181 ülkesine ihracat yapıyoruz. Gelişen teknolojiler, küresel ısınma, iklim değişikliği ile üretim ve ticarette yeni bir dönem bizi bekliyor. Bu süreçte ayakta durmak sanayimizin sürdürebilirliği için firmaların kurumsallaşma temelinde yenilikleri adapte etmekten başka da çaremiz yok. Bizler GSO olarak bu hedefle dijitalleşme, yerinde dönüşüm, kurumsallaşma an başlıklarında çalışmalar yürütüyoruz."



Yeşil dönüşüm konusunda iştirakleri olan GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde firmaların uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamalarını yaptığını da anlatan Ünverdi, yeşil dönüşüm yol haritalarını belirlediklerini ve dönüşümleri birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Ünverdi, "Teknoloji ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en büyük model fabrikası olan 'Gaziantep Model Fabrika'da firmalara dijitalleşme, yalın üretim, üretimde verimlilik gibi alanlarda öğren-dönüş çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka ise dernek olarak Gaziantep'e 6'ıncı gelişleri olduğunu belirterek, "Hedefimiz, kurumsal yönetim konusunda yapabileceklerimizi sanayicilerimiz ile karşılıklı bir şekilde oturup konuşmak. Dünya çok önemli dönüşüm süreci içerisinde. Gaziantep'te bu dönüşümden etkilenen bir merkez. Bölgesinde çok önemli güce ve potansiyele sahip. Bu potansiyeli en yüksek seviyeye taşımamız için çok önemli adımlar atmamız lazım. Bunlardan biri de yönetim konusu. Kurumsal yönetim konusu şirketlerin başarısı için çok kritik. Bu kapsamda bugün buradayız. " dedi.



Panele, Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, TKYD Genel Sekreteri Güray Karacar, Nasıl Bir Ekonomi (NBE) Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve çok sayıda sanayici katıldı.

