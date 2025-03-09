GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’teki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere uyguladığı tedaviyle yeni bir hayata adım atmalarına yardımcı oluyor.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı AMATEM, alkol ve madde kullanım bozukluğu olan kişilere ayakta veya yatılı tedavi hizmeti sunarak onları yeniden hayata hazırlıyor.

Bağımlılıktan kurtulma umuduyla AMATEM’in kapısını çalan hastalara tedavi sürecinde müzik, masa tenisi, futbol, basketbol, resim ve mozaik gibi el sanatlarının yanı sıra motivasyon toplantıları, uğraş terapileri ve bağımlılık terapileri uygulanıyor.

Bağımlılıktan kurtulmak için 21 gün boyunca tedavi gören hastalar, hem sağlıklarına kavuşmak hem de hayallerini gerçekleştirmek için gün sayıyor.

Psikolog Furkan Kaan Kaymaz, AA muhabirine, AMATEM'in bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Hastalarla her sabah "günaydın" toplantısı yaptıklarını dile getiren Kaymaz, "Amacımız hem eğitimlerle hem de terapiyle bilişsel olarak bazı değişimleri sağlamak. Hastaların en çok vurguladığını tespit ettiğim durum, madde ve maddeyi uyandıran tetikleyicilerden uzak kalmaları sebebiyle burayı tercih ettikleri oldu. Bu açıdan kıymetli bir durum, bunu kullanan nice hastalar var." dedi.

İş Uğraş Terapisti Samet Uğuş da çeşitli aktiviteler yaparak hastaları yeni hayata hazırladıklarını ifade etti.

Hastalarla motivasyon toplantıları yaptıklarına değinen Uğuş, sigara, alkol ve madde bağımlılığı tedavi programı (SANBA) ile tedaviyi destekleyici eğitimler verdiklerini aktardı.

Hastalarla eğitici ve öğretici vakit geçirdiğini belirterek Uğuş, "21 günlük tedavi sürecimiz var. Biz de destekleyici olarak her gün farklı aktiviteler yaptırıyoruz. Hem ilaç tedavisi hem de destekleyici terapilerle hastaları maddeden kurtarmaya ve günlük yaşamlarına döndürmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Mozaik Eğitmeni Arzu Yetkin ise hastaların mozaik yaparak sıkıntı ve stresten uzak durduklarını ifade ederek, "Maddeden dolayı çoğunun eli titriyor bu yüzden koordinasyon sağlayamıyor. Taş kırdıkları ve onlarla uğraştıkları için sakinleşiyorlar." ifadesini kullandı.