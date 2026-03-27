Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine dün silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Nizip'te dün sabah Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, çevrede mermi izine rastlamış, soruşturma başlatan ekipler, bankaya silahlı saldırı düzenlendiğini belirlemişti. Şüpheli M.E, olayda kullandığı tabancayla sanayi sitesi civarında yakalanmıştı.