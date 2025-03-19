GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut kaymakamlığa devredildi.

Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında yetimlerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belediye binasında "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.



Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yetim ailelere destek olduklarını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Çeber, şu ifadeleri kullandı:

"Hem ramazan ayının hem de bizim millet anlayışımızın ruhuna uygun bir protokol imzaladık. Yetim aileler, aslında hepimizin ailesidir. Bizlerin her birimizin bir ailesi var ama yetimler hepimizin ailesidir. Bizler yetimler konusunda çok hassas bir milletiz. Kıymetli Belediye Başkanımız da bu noktadaki hassasiyetlerini gösterdiler. İmzaladığımız bu protokolle yetim evi projesi çerçevesinde 100 yetimimizi yeni evlerinde ikamet ettireceğiz. Bence çok güzel bir proje."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yetim aileler için daha önce yapılan 100 konuta ek olarak 100 konut daha yaptıklarını bildirdi.

Daha önce 100 konut teslim ettiklerini aktaran Tahmazoğlu, "Şimdi depremden sonra da yine Mavikent mahallemizde 100 tane yeni konut daha yaptık ve bunları da şimdi Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza devrediyoruz. Yetim aileler burayı herhangi bir ücret ödemeksizin kullanacak." bilgisini paylaştı.