GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ile Eyüp Arıcı (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç, aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Arıcı kurtarılamadı.



Polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.