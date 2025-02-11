GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, 9 Şubat Pazar günü Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda, sosyal medyadan tartıştığı grupla buluşan Eyüp Arıcı'nın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttükleri çalışma sonucu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ve A.S.P. (18) adliyeye sevk edildi.
K.B. ve M.T.Y, hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: aa