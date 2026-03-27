Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı M.E.A'nın aracının önü kesilip darp ve tehdit edilerek, 3 milyon lira para talep edilmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın ardından belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 44 fişek, 'pala' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.