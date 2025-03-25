GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından, gerçek savaş hikayelerinden ilham alınarak hazırlanan "Çanakkale Savaşı’nda Kadınlarımız" temalı resim sergisi, ziyarete açıldı.



Atatürk Kültür Sahnesi Fuaye Alanı’nda açılan serginin eserlerini öğrenciler ortaya koydu.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Kültür ve Spor Şube Müdürü Veysel Karakuş, Çanakkale Savaşı'nı anmanın ötesine geçip o ruhu anlamak ve yaşamanın çok önemli olduğunu belirtti.

GAÜN Plastik Sanatlar Topluluğu Eğitmeni İbrahim Halil Rençber ise serginin, Çanakkale kahramanlarının cesaretini, fedakarlıklarını ve savaşın gölgesinde sembolleşen hikayelerini sanat aracılığıyla anlattığını belirtti.