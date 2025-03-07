GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron ve cayrokopter destekli trafik denetiminde 44 sürücüye 253 bin 928 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Dron ve cayrokopterle havadan desteklenen çalışmada ⁠bin 532 araç kontrol edildi.

Denetimde 44 sürücüye 253 bin 928 lira idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten menedildi.