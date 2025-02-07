GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen çember operasyonları kapsamında 213 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, çember operasyonları kapsamında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, basit yaralama, yağma, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan 5 yıla kadar cezası olan 184, 5 ila 10 yıl arası 12, 10 ila 20 yıl arası 15, 20 yıl ve üzeri cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.