GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan kadınlardan oluşacak ampute futbol takımı kurulacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO'nun düzenlediği bir toplantıya katılan Başkan Fatma Şahin, belediyenin engelli bireyler için hayata geçirdiği projeleri tanıttı.

Projeler arasında, depremde uzuv kaybı yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kurulacak kadın ampute futbol takımı da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin sadece engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı değil aynı zamanda toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Şahin, "Sporun birleştirici gücüyle hem kadınlarımızın hayata tutunmasını sağlayacağız hem de Gaziantep'in adını uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde duyuracağız." ifadesini kullandı.