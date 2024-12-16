GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrelik tren rayları yeniden yapılıyor.

İslahiye-Adana-Mersin'e ulaşım sağlayan tren rayları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

Depremlerden sonra kullanılamaz hale gelen raylarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve AFAD işbirliğindeki çalışmalarda sona gelindi.

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İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, 100 yıldan fazla süredir kullanılan ve depremlerde zarar gören tarihi demir yolundaki çalışmaların yakın bir zamanda bitirilmesinin planlandığını belirtti.​​​​​​​

Vural, "Depremden dolayı üst üste binen raylar sökülerek yeni bir hat olarak inşa ediliyor. Heyelan mevcut olan bölgede zemin güçlendirmesi yapıldı. İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometre mesafede 16 menfez ve koruge (boru) geçişleriyle çok palyeli çelik koruge sistemli 2 tünel yapıldı. Travest ve rayların yapım aşamasında son aşamaya gelindi." bilgisini verdi.

Kaynak: aa