30 İtfaiye Ekibi Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Vlcsnap 2025 08 17 18H42M55S852

Alevler Halı Fabrikasına Sıçradı

Kısa sürede etkisini artıran yangın, geri dönüşüm tesisinin bitişiğinde bulunan halı fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının daha fazla büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Vlcsnap 2025 08 17 18H42M43S051

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.