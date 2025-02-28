GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yapması ve zanlıların yakalanması yer alıyor.