GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

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Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yapması ve zanlıların yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA