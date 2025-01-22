GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehir içi dolmuşla çarpışan ve devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçtaki kişi yaralandı.
H.K idaresindeki 27 SB 404 plakalı şehir içi dolmuş, Beyler Mahallesi Eski Kıbrıs Caddesi'nde Ö.Y idaresindeki 27 EF 051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada devrilen hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki N.G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: aa