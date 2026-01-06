M.K. idaresindeki iş makinesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen Şemsettin Murat Gökdemir'in (30) kullandığı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gökdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerken, kaza yerinden kaçan iş makinesi sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı