6 Şubat’ın ardından yaralarını sporun birleştirici gücüyle saran Kahramanmaraş, şimdi en büyük markasına sahip çıkıyor. İstiklalspor, sadece bir futbol takımı değil; bu şehrin umudu, sokakların neşesi ve küllerinden doğan bir kentin ortak heyecanı olarak yeni bir zafer yürüyüşü başlatıyor.

"Bir Bağış, Bir Zafer Daha!"

Kulüp yönetimi tarafından duyurulan kampanya, kısa sürede kentteki iş insanlarından protokol üyelerine kadar geniş bir kitlede karşılık buldu. Ancak bu mücadele sadece yönetimlerin değil, tribünde atan her kalbin mücadelesi. Şehrin geleceğine, gençlerine ve spor kültürüne yatırım yapmayı hedefleyen kampanya kapsamında toplanacak her destek, şampiyonluk yolunda atılacak birer gol değeri taşıyor.

Sporun Birleştirici Gücüyle Yeniden Ayağa Kalkıyoruz

Deprem sonrası zorlu günleri aşmaya çalışan Kahramanmaraş’ta, İstiklalspor’un başarısı bir moral deposu olarak görülüyor. Kampanyaya katılan iş insanları, "İstiklalspor’a verilen her kuruş, bu şehrin ayağa kalkışına verilmiş bir destektir" diyerek tüm vatandaşları bu vefa hareketine katılmaya çağırıyor.

Haydi Kahramanmaraş!

Kendi hikâyeni yazmak, zafer çığlıklarına ortak olmak ve bu şanlı armayı hak ettiği zirveye taşımak için;

Birlikte mücadeleye var mısın?

Bu zaferde senin de izin olsun ister misin?

Şimdi İstiklalspor’a omuz verme zamanı!