Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçede devriye gezen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan M.G, M.C.Ç. ile V.O.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine ise el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA