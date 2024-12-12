GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Nizip ilçesinde devriye sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği M.Ö'yü suçta kullandığı dedektör ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

