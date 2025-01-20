GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik başlatılan operasyonda iki kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamada, B.F. ve M.Ö.'ye ait araçlarda yapılan aramada 110 gümrük kaçağı cep telefonu, 303 akıllı saat, 1257 elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.