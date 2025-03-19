GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öğrencilerine yönelik düzenlenen deneme sınavının ilk etabı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 yıldır yapılan deneme sınavının bu yıl yapılan ilk etabında kentten 51 bin LGS, 27 bin YKS öğrencisi katıldı.

Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, sınava katılacak öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Şahin, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitim alanında kentte çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Bu sınavlarla Gaziantep'teki tüm öğrencilerin durumunuzu görüyorsunuz. 5 kere yaptığımız bu sınavların her seferinde kendinize bakıp güçlü ve zayıf taraflarınıza bakıyorsunuz. Bu üçüncü yılımız. Geri bildirimde de çok olumlu geri dönüşler aldık. Şehrin ilk 10'da olma eğitim hedefi var."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarının yaklaştığını dile getirerek öğrencilere başarılar diledi.



