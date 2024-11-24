GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde mobilya ürünleri satan 4 katlı binanın çatı katındaki depoda elektrik kontağından kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, 8 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında depo içerisinde bulunan mobilyalar zarar gördü.







