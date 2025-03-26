GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

T.Ç. (39) idaresindeki 52 EM 084 plakalı otomobil ile C.T. (36) yönetimindeki iş makinesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü T.Ç. ile otomobildeki Y.Ç. (25), B.Ç. (25), S.Ç. (52) ve D.Ç. (51) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Y.Ç'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada iş makinesi sürücüsü C.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.



