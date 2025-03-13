GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bağımlılığın azalması amacıyla "Sağlıklı yaşam bağımlılıkla mücadele ve izleme merkezi" kurulacak.

Valilik Fuaye Alanı'nda, Büyükşehir Belediyesi'nin Valilik işbirliğinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile bağımlılığın azalması amacıyla oluşturulacak merkez için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, bağımlılıkla mücadelenin en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini ifade ederek, bu kapsamda önemli gelişmeler kaydettiklerini, gelecekte daha iyi noktaya geleceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplumsal sorunları çözecek koordinasyonu ve verimliliği artıracak çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"18 yaş altı çocuklarımızı bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir başarı hikayesi var. Burada hem tıbbi rehabilitasyon hem de sosyal rehabilitasyon yer alıyor. Bağımlılıkla ilgili büyük soruna biz elimizdeki tecrübeyi kullanmak ve kurulacak olan merkezde arkadaşlarımızın elindeki verileri insan kaynağını kullanarak çok daha hızlı, aktif ve verimli hale dönüştürmek için bu çalışmayı yaptık.

Vali Çeber, Şahin ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, protokolü imzaladı.

- Merkez hakkında

Ailelerdeki ekonomik ve sosyal durumlar dikkate alınarak uygun destek ve çözüm seçeneklerinin geliştirileceği proje ile hastanın tedaviye başvurması yerine hastanın evi ziyaret edilerek tedavi bağı kurması amaçlanıyor.