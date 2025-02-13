GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içkiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araç, iş yeri ile depoda yaptıkları aramada, 45 litre sahte içki, 34 şişe gümrük kaçağı alkol, 30 litre etil alkol, 213 elektronik sigara ve 243 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.A.Y. ile Y.Y'yi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: aa