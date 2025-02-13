GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içkiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araç, iş yeri ile depoda yaptıkları aramada, ⁠45 litre sahte içki, ⁠⁠34 şişe gümrük kaçağı alkol, ⁠⁠30 litre etil alkol, ⁠⁠213 elektronik sigara ve ⁠243 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.A.Y. ile Y.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



