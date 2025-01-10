GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te piyasaya sürülmek üzere sahte markalı ürün hazırlayan depoya düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Şehitkamil ilçesinde bir depoda sahte markalı tavuk bulyon üretiminin yapıldığını ve piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Depoda, 12 bin 450 adet sahte markalı bulyon, 15 bin 380 sahte marka ambalajı ele geçirilirken, konuyla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



