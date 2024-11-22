GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince 2018'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun bahçesine dikilen zeytin fidanlarının meyvelerinden elde edilen gelir, okulun giderleri için kullanılacak.

Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 110 asker için 110 zeytin fidanı dikildi.

Zeytin fidanları büyüyerek, yaklaşık 6 yıl sonra ilk meyvelerini verdi.

Okul Müdürü Halim Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerinin isimlerinin verildiği zeytin ağaçlarının ürün vermeye başladığını söyledi.

Okul Aile Birliği üyeleri ve okul personelinin yardımıyla ağaçlardan yaklaşık 150 kilogram zeytin toplandığını aktaran Erol, ürünün satışından elde edilecek gelirle okul giderlerini karşılamayı planladıklarını ifade etti.

Erol, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.